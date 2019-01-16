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海巡持續搜救海大落海學生 校方盼好消息

最新更新：2019/01/16 13:06

（中央社記者王朝鈺基隆市16日電）國立台灣海洋大學學生陳冠豪昨天在臺馬之星的3天實習航程，搭船返回基隆途中落海，海巡署連江艦和謀星艦今天持續在現場海域搜尋，校方表示，期盼奇蹟發生，帶來好消息。

海巡署艦隊分署昨天接獲通報後，立即派遣北部地區機動海巡隊所屬連江艦前往現場支援，於昨天下午4時50分抵達現場，謀星艦也在今天上午5時8分抵達現場加入救援。

海巡署表示，搜救範圍為富貴角西北31浬處附近海域，目前尚未發現落海人員，現場海象7至8級、陣風10級，浪高約4至5公尺。

國立台灣海洋大學校長張清風表示，發生這起事件校方感到遺憾，陳冠豪畢業於國立台灣大學土木系，當完兵後考取海洋大學「學士後輪機學士學位學程」，總共要念3學期，未來前途一片光明。

他說，陳冠豪念完第一學期後，學校帶學生上船短暫實習，未料卻發生落海事件，詳細事發過程仍待進一步調查，除學生外，同行有4名帶隊老師，校方也會予以輔導。

校方表示，同學得知落海消息都感到震驚，就側面瞭解，陳冠豪與同學互動良好，由於目前仍在搜救中，期盼能有奇蹟發生帶來好消息。

陳冠豪與系上師長共26人，13日搭乘臺馬之星進行3天短期實習，原定昨天結束行程搭臺馬之星返抵基隆，未料昨天下午3時卻在基隆西北方約42浬處落海，目前仍在持續搜救中。（編輯：方沛清）1080116

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