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胡睿兒被控撿屍性侵案 一審2月中宣判

最新更新：2019/01/16 16:06
樂團Under Lover成員胡睿兒（圖）被控涉在夜店性侵女子案，台北地方法院16日開庭，胡睿兒庭後受訪表示，發生這件事情影響很大，尤其對家人，他覺得很不應該，目前希望把孩子顧好、把家庭顧好，一切交由法院審判。中央社記者林長順攝　108年1月16日
樂團Under Lover成員胡睿兒（圖）被控涉在夜店性侵女子案，台北地方法院16日開庭，胡睿兒庭後受訪表示，發生這件事情影響很大，尤其對家人，他覺得很不應該，目前希望把孩子顧好、把家庭顧好，一切交由法院審判。中央社記者林長順攝　108年1月16日

（中央社記者林長順台北16日電）樂團Under Lover成員胡睿兒被控涉在夜店性侵女子案，台北地方法院今天開庭。胡睿兒受訪表示，發生此事很不應該，對家人造成影響。法院諭知2月13日宣判。

檢方起訴指出，胡睿兒去年6月16日晚間11時左右前往台北市信義區某夜店飲酒；6月17日凌晨1時左右，受害女子與友人也到該夜店消費。受害女子在舞池認出胡睿兒，因而與友人找胡聊天喝酒。

檢方調查，胡睿兒與受害女子凌晨3時許離開夜店，2人相偕到大樓樓梯間；女子因酒醉癱軟，趴在胡睿兒身上。胡睿兒見女子酒醉無力反抗之際，進行乘機性交，檢方依乘機性交罪嫌將他起訴。

北院下午開庭，胡睿兒開庭後受訪指出，太太生產後在家顧小孩，他也在家顧小孩，發生這件事情影響很大，尤其對家人，他覺得很不應該，目前希望把孩子顧好、把家庭顧好，一切交由法院審判。

面對官司，胡睿兒表示，希望趕快告一個段落，自己好好做一個父親該做的事、好好的工作，無論能否繼續唱歌都沒關係，只要能好好維持家庭就好。

胡睿兒說，這件事發生後經濟受到很大影響，之前還有跑活動，現在比較少了，但他唱歌前還有做別的行業，幫別人編曲、寫歌，日子還是能夠維持下去。

媒體詢問對案件是否有信心，胡睿兒表示，這種事情就是該怎樣就怎樣，他自己多想也沒有用。（編輯：戴光育）1080116

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