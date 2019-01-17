中市托嬰中心傳虐童 業者：與事實不符

（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市南屯區一家托嬰中心今天被家長指控，疑似將女童綑綁導致受傷；中心表示，家長陳述與事實不符，女童是坐在餐椅上扣有安全扣環，並非遭到繩索綑綁，已針對案件檢討。

社群網站臉書（Facebook）今天有網友貼文表示，友人將女兒送至台中市南屯區一家托嬰中心，但小朋友接回家後，常發現身上有傷，調出監視器影片，發現托嬰中心只要小孩吵鬧，就一律綁起來，直到哭到虛脫為止。

該名網友今天也在被指控疑似虐童的托嬰中心前，委託律師召開記者會，並表示施暴的教師目前仍在中心任教，家長不排除向園方提告。

托嬰中心發出聲明稿表示，該名家長的女兒在民國107年10月8日至31日到中心受托育，對於中心的信賴關係尚未完全建立，家長指控與事實不符。

中心指出，對方在去年11月要求新台幣300萬元賠償，見求償未果，又委託律師發函，指出100萬元是最低金額，否則將提告，對於家長主張表示尊重。

針對被指控綑綁孩童，托嬰中心盧姓負責人表示，當天是因萬聖節活動，在安全考量前提下，將女童放在餐椅上以安全扣環扣住，並沒有用其他東西綁住，對於這樣的做法，以後會做修正，托育人員比例也會增加。

台中市政府社會局表示，本案幼兒年齡1歲10個月，家屬去年10月底無預警前往托嬰中心查看，發現幼兒在非用餐時間被限制在餐桌椅上，經調閱監視影像，發現幼兒長時間在餐椅上，園方任由其哭鬧，家長隨後停止托育並報警處理。

社會局指出，業者動機雖為導正幼兒行為，無虐待意圖，也未造成身體直接傷害，但仍有照顧管理疏失，因此依違反兒權法限期改善並提出策進作為，近期將再稽核，若未改善將處3萬至15萬元罰鍰，情節嚴重將勒令停辦。（編輯：陳俊碩）1080117