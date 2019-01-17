台南虐童案3嫌遭押 作息無異狀

（中央社記者楊思瑞、張榮祥台南17日電）台南傳出一歲多女童疑遭虐致死案，涉嫌施虐的4人中，未成年的生母由少年法庭諭知收容；另3人被裁定羈押後，凌晨進入台南看守所。所方指派輔導人員晤談，3人沒有特別要求。

3名已成年的嫌疑人分別是女童生母的表姊、表姊夫及一名男性友人，在今天凌晨被裁定羈押後進入台南看守所。3人依規定安置在不同的舍房，上午在早餐時間後進行健康檢查等新的收容程序。

薛姓生母的26歲薛姓表姊、28歲何姓表姊夫及28歲李姓男友人被台南地方法院裁定收押後，凌晨送進台南看守所，所方人員說，目前3名收容人情緒平穩，未提出特殊要求，所方也指派輔導人員面談。

台南市警局警員表示，女童生父和生母是同一所國中學長和學妹，前年7月生下女童，去年初奉子成婚，兩人年紀輕輕，正是愛玩的年齡，去年9月離婚，生母取得女童監護權。

警員說，沒想到生母沒好好扶養女童，女童疑被當成「拖油瓶」虐待，最後慘死，令人不忍。

台南看守所上午指派輔導人員與3人進行晤談，3人作息正常，情緒也還算平穩，沒有向所方提出特別要求。雖然未被裁定禁止接見，但今天上午沒有親友前往看守所辦理接見程序。（編輯：陳俊碩）1080117