這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
全球前26大富豪身家 等於全球38億窮人財富
產經

全球前26大富豪身家 等於全球38億窮人財富

聯航機門凍壞無法起飛 乘客困機上16小時飢寒交迫
國際

聯航機門凍壞無法起飛 乘客困機上16小時飢寒交迫

援助美聯邦員工 集資網站一天募款214萬元
國際

援助美聯邦員工 集資網站一天募款214萬元

夾娃娃機驚見陸豬肉食品 農委會籲民眾檢舉
生活

夾娃娃機驚見陸豬肉食品 農委會籲民眾檢舉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

花蓮不肖廠商隨意傾倒水肥 警查獲送辦

最新更新：2019/01/21 13:04

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）年終大掃除，有些家庭也會請相關業者清理化糞池，花蓮不肖廠商將抽取的水肥，隨意傾倒在市郊農地上，遭警方查獲，依違反廢棄物清理法，將2嫌移送法辦。

保七總隊第九大隊表示，近期發現花蓮縣境內幾處農地遭人任意排入水肥，散發出的惡臭讓附近居民苦不堪言。

日前警方與花蓮縣環境保護局前往花蓮市郊某處農地勘查蒐證時，當場查獲一輛水肥槽車正在排放化糞池水肥至農地內。檢視農地種植有竹筍、木瓜及香蕉等作物，現場經環保局稽查人員認定後，警方依違反廢棄物清理法，將林姓、葉姓嫌犯移送花蓮地方檢察署偵辦。

林、葉到案後供稱，花蓮縣政府水肥投入站管理新制上路後，原本想申請合法廢棄物清除、處理許可證明文件，卻因不熟悉網路操作以致申請進度緩慢，為維持家計才不得已繼續執業。他們以為水肥有助於農作物生長，才會選擇排入農地內，不料首次犯案就遭警方查獲，對犯行後悔不已。

花蓮縣政府在水資源回收中心興建水肥投入站，並於去年元旦啟用，就是為了妥善處理水肥，改善環境衛生，提升民眾生活品質，並落實使用者付費原則。

警方呼籲，相關衛生工程行應領有合法清除機構許可證、水肥槽車核准證明文件，並裝置即時追蹤系統GPS再行執業，並依新制備齊相關文件申請投肥證，以免觸法。（編輯：李亨山）1080121

地機族