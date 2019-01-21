花蓮不肖廠商隨意傾倒水肥 警查獲送辦

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）年終大掃除，有些家庭也會請相關業者清理化糞池，花蓮不肖廠商將抽取的水肥，隨意傾倒在市郊農地上，遭警方查獲，依違反廢棄物清理法，將2嫌移送法辦。

保七總隊第九大隊表示，近期發現花蓮縣境內幾處農地遭人任意排入水肥，散發出的惡臭讓附近居民苦不堪言。

日前警方與花蓮縣環境保護局前往花蓮市郊某處農地勘查蒐證時，當場查獲一輛水肥槽車正在排放化糞池水肥至農地內。檢視農地種植有竹筍、木瓜及香蕉等作物，現場經環保局稽查人員認定後，警方依違反廢棄物清理法，將林姓、葉姓嫌犯移送花蓮地方檢察署偵辦。

林、葉到案後供稱，花蓮縣政府水肥投入站管理新制上路後，原本想申請合法廢棄物清除、處理許可證明文件，卻因不熟悉網路操作以致申請進度緩慢，為維持家計才不得已繼續執業。他們以為水肥有助於農作物生長，才會選擇排入農地內，不料首次犯案就遭警方查獲，對犯行後悔不已。

花蓮縣政府在水資源回收中心興建水肥投入站，並於去年元旦啟用，就是為了妥善處理水肥，改善環境衛生，提升民眾生活品質，並落實使用者付費原則。

警方呼籲，相關衛生工程行應領有合法清除機構許可證、水肥槽車核准證明文件，並裝置即時追蹤系統GPS再行執業，並依新制備齊相關文件申請投肥證，以免觸法。（編輯：李亨山）1080121