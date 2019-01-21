駕車撞死父親判20年 男子上訴：想照顧媽媽

新北市一名罹患思覺失調症的孫姓男子（左）去年3月開車撞死父親，一審遭判無期徒刑，二審改判20年，孫男上訴最高法院，孫男21日在羈押庭上表示想早點出去照顧母親，仍被裁定繼續羈押。中央社記者林長順攝 108年1月21日

（中央社記者林長順台北21日電）孫姓男子開車撞死父親，一審遭判無期徒刑，二審改判20年，孫男上訴最高法院。法官今天召開羈押庭詢問上訴理由，孫男說，母親身體不好，想早點出去照顧她。法院裁定繼續羈押。

27歲孫姓男子從民國93年起罹患思覺失調症。去年3月19日，孫父駕車搭載孫男外出，2人在車上因穿衣、購衣細故發生口角，進而拉扯、推打。孫父下車步行離去，孫男駕車自後方猛力撞擊父親致死。

全案一審依殺直系血親尊親屬罪，判處孫男無期徒刑。二審考量孫男坦承犯行，孫男母親請求從輕量刑，去年底改判有期徒刑20年，並於刑之執行完畢後，施以監護5年。孫男上訴到最高法院。

高院今天召開羈押庭，開庭前孫男多次問律師「我媽說要來，怎麼沒來」。法官問孫男上訴理由以及對是否羈押的意見。

孫男表示，他對父親感到愧疚，想補償母親，母親有腦瘤、眼睛不好，他還年輕，想早一點出去照顧母親，也希望法官裁定停止羈押。但法官仍裁定繼續羈押。（編輯：李錫璋）1080121