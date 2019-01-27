假冒公務機構詐2千萬 警逮車手集團20人

（中央社記者黃麗芸台北27日電）刑事局破獲假冒公務機構的詐欺車手集團，他們透過和大陸詐騙機房合作，近半年至少有6人受害、得手金額近新台幣2000萬元，警方以電信雲端科技辦案成功逮20人到案。

刑事局電信偵查大隊今天舉行「偵破以唐姓主嫌等20人假冒公務機構詐欺車手集團案」破案記者會，電偵大隊第一隊隊長莊明雄表示，去年8月偵辦陳姓民眾等人遭假冒公務機構詐欺案時發現，有大陸詐騙機房夥同桃園地區的水房（洗錢中心）和車手團成員共組電信詐欺集團。

隨後刑事局和新竹市警察局第二分局共組專案小組追查，並向法院聲准通訊監察。

專案小組經送驗、比對假公文書指紋，進而鎖定特定犯嫌，並向銀行調閱車手交、提款畫面，以及分析車手行蹤影像，跟監、蒐證近半年後，在檢察官指示下陸續查緝車手集團幹部和成員。

在去年底拘捕25歲車手張姓男子時，發現他身上攜帶裝有120萬元的紙袋，專案小組透過鈔票捆線上所蓋的郵局經辦人印章，循線採證從撥款郵局處查出提款的受害者為年逾7旬的退休公務人員夫妻，經聯繫後也順利返還受騙款項，幫這對老夫妻保住老本。

專案小組屏除過往所使用的影像調閱追查方式，改以「電信流」追查詐欺電話和傳真來源，「網路流」追查詐欺集團成員間的聯絡方式和資訊，以及「金融流」去追匯款和贓款流向。

根據警方調查發現，此詐欺集團和車手多鎖定新北市至新竹縣一帶犯案，目前已知自去年8月迄今，至少有6人受害，受騙金額近2000萬元，其中有一民眾就損失近千萬元，正擴大清查有無其他受害者。

另外，包括車手集團幹部23歲唐姓男子、集團車手頭及車手等20人都陸續到案，詢後均依法送辦，全案仍持續向上溯源，積極查緝詐欺水房。（編輯：李錫璋）1080127