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山老鼠集團落網 判刑且各重罰621萬

最新更新：2019/01/28 11:39

（中央社記者蘇木春台中28日電）周姓男子等3人組成山老鼠集團前往台中市山區涉竊取台灣扁柏木材，被警方查獲。台中地院今天依森林法判處3人1年8月至2年10月不等刑期，並各科新台幣621萬餘元罰金，可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，32歲周姓、33歲李姓與35歲蔡姓男子於民國105年6月間，運載4名姓名、年籍不詳的越南籍移工前往林務局東勢林區管理處八仙山事業區第15林班地，將台灣扁柏樹頭，用鏈鋸分切成小塊木材，再搬運至台中市和平區大雪山林道25.3公里處。

山老鼠集團另涉竊走停在路旁的轎車車牌，再懸掛在租賃轎車與小貨車上，在105年6月13日上午前往大雪山林道25.3公里處，指揮越南籍移工將已分切的5塊台灣扁柏木材搬上車，準備運往南投縣竹山鎮銷贓。

周嫌等3人行駛至大雪山林道5公里處，被保安警察第七總隊第五大隊攔檢查獲，共查扣價值51萬8058元的台灣扁柏木材，並將3嫌移送偵辦，檢方依違反森林法與竊盜罪嫌起訴。

審理法官認為，周嫌等3人罔顧國家森林自然生態及國土維護不易，竟夥同4名越南籍逃逸移工，涉竊取珍貴木材牟利，侵害國家財產及森林保育工作，今天依森林法判處周男有期徒刑1年8月、李男2年10月、蔡男2年2月徒刑。

另依照森林法規定，得併科贓額加重10倍以上、20倍以下罰金，法官裁定3人併科12倍罰金、即621萬6696元，如易服勞役將以1年折算，全案可上訴。（編輯：戴光育）1080128

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