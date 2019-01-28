國道車上殺傷妻 男曾有通報家暴紀錄

（中央社記者陳朝福高雄28日電）國道10號高雄燕巢段今天發生一起夫妻車上爭吵，遭刺傷的妻子在國道跳車逃命驚悚意外，涉殺妻的劉姓男子曾有通報家暴紀錄，他在偵訊時突然昏厥，夫妻雙雙就醫暫無生命危險。

國道高速公路警察局第五大隊表示，上午10時42分許獲報國道10號東向13公里處發現有民眾跳車，且身上有血，調派巡邏車前往處理，並通報救護車隨後抵達將傷者38歲孫姓妻子送往義大醫院急救，當時傷者尚能說話回應問題，意識清楚，並表示車上還有一名小孩。

孫女遭劉男持水果刀刺傷胸部、手臂等部位，共有4處傷口，背部另有傷口且卡著有疑似鐵絲的物品，經義大醫院緊急開刀，目前在加護病房。2歲兒子由家屬帶回安置。

國道警方隨後接獲通報，涉案的51歲劉男已載小孩向高雄市警察局旗山分局投案，國道警方將劉男押回隊部偵訊，不料劉男到隊部偵訊時突感不適暈倒，警方將他戒護送醫觀察。全案將依殺人未遂罪嫌偵辦。

警方表示，調閱監視器發現劉男砍傷妻子後，孫女跳車跌坐在國道10號東向燕巢交流道入口，劉男企圖倒車衝撞，孫女趕緊往後躲到護欄旁，劉男才開走到高雄市警察局旗山分局投案。

警方調查，劉男因生病且長期失業，上午由妻子陪他回醫院就診，兩人在車內發生爭執因此發生這起殺人未遂案。劉男曾有家暴的通報紀錄，但社工介入調查時夫妻表示會好好處理，不需要社工提供相關服務。（編輯：陳清芳）1080128