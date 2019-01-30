員警控妨害名譽 李婉鈺獲不起訴確定

前新北市議員李婉鈺因曾說感覺遭員警吃豆腐挨告妨害名譽，獲不起訴確定。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北30日電）前新北市議員李婉鈺因曾說感覺遭員警吃豆腐挨告妨害名譽，先前獲台北地檢署不起訴。案經提告員警聲請再議，台灣高檢署日前駁回聲請，李婉鈺獲不起訴確定。

全案起於李婉鈺於民國106年11月28日晚間9時許致電邀約前立委張碩文外出遭拒，酒後於11月29日凌晨零時左右到張碩文公寓大廈按門鈴找人，多次按張碩文住處門鈴，並用手拍打鐵門。

住戶不滿李婉鈺滋擾，出面制止，雙方起口角。林姓、王姓員警獲報處理，李婉鈺拉扯林姓員警的錄影設備，也侮辱王姓員警，並動手打王員臉部。北檢依強制未遂、妨害公務罪嫌起訴李女，由台北地方法院審理中。

另外，李婉鈺曾對外表示「感覺被王吃豆腐」，王姓員警因而控告李婉鈺妨害名譽。北檢調查後認為，李婉鈺確實與員警有肢體接觸，難以認定李婉鈺有誹謗惡意，今年初處分不起訴。

王姓員警不服不起訴處分，向高檢署聲請再議。高檢署認為再議無理由，駁回聲請，李婉鈺獲不起訴確定。（編輯：戴光育）1080130