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走私21公斤海洛因逃亡17年 男遭判無期徒刑

最新更新：2019/01/31 15:30

（中央社記者蕭博文台北31日電）檢調89年間於當時的高雄縣大寮區破獲海洛因走私案，查獲海洛因磚60塊、重達21公斤。主嫌鍾增林逃亡17年後返台遭逮，二審遭判無期徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

最高法院新聞稿指出，鍾增林於民國89年間與香港籍男子曾國財共同前往泰國購買海洛因磚，以橡膠夾藏毒品，利用海運運抵台灣，由黃姓同夥承租藏置倉庫。

黃姓同夥89年5月29日將毒品運往大寮一處倉庫時，遭檢調當場查獲，最後被判處無期徒刑定讞。而鍾增林則早於同年月19日搭機出境，直到106年間因罹癌返台遭逮捕。

屏東地方法院一審、台灣高等法院高雄法院二審均依運輸第一級毒品罪，判處鍾增林無期徒刑。

案經上訴，最高法院認為，鍾增林坦承犯行，與多名證人指述相符，且有扣案毒品與鑑定報告等證據為證，而鍾增林事前共同謀劃犯案，參與犯行程度極深，上訴辯稱參與程度甚微，理由不足採信。

最高法院認為，鍾增林運輸毒品數量龐大，一旦流入市面將嚴重影響社會治安，毫無值得同情或情重法輕之處，二審判決並無違法，今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1080131

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