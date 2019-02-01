疑未注意前方車況 國1林口段大貨車追撞6車

國道1號北上林口段1日上午發生7部車輛的撞擊事故，3人緊急送醫，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，懷疑是大貨車駕駛未注意前方車況釀禍。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月1日

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）國道1號北上林口段，今天上午發生7部車輛的撞擊事故，3人緊急送醫，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，懷疑是大貨車駕駛未注意前方車況釀災，事故原因正在調查中。

第一公路警察大隊表示，警方在早上將近8時左右接獲民眾通報指出，國道中山高速公路北上43.2公里林口段，發生了7部車輛的撞擊事故，事故占用外側3車道，第一公路警察大隊立即派遣巡邏車前往處理。

警方初步調查表示，年約41歲的胡姓男子駕駛大貨車，行經國道中山高速公路北上43.2公里林口B交流道出口前，疑似未注意前方已經回堵停等，直接追撞前方小客車，導致1輛大貨車與6輛自小客車共7部車輛的撞擊事故，車流回堵約2公里，經過員警實施酒測後，7名駕駛人都沒有酒駕情形，至於詳細的肇事原因仍有待進一步調查釐清。

桃園市政府消防局表示，車禍首當其衝的第一部自小客車，孫姓男駕駛額頭6公分撕裂傷及小腿1公分擦傷，一旁的羅姓男乘客則有頸部及腳踝疼痛的症狀，另外還有一名長期臥床的85歲邱姓男子雖無明顯外傷，但需氧氣協助，3人在救護人員緊急處理後都送往長庚醫院，幸好無生命危險。（編輯：李錫璋）1080201