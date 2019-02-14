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情侶持槍上門尋仇 台南警方屏東逮人送辦

最新更新：2019/02/14 14:51
曾在台南市遊藝場工作的潘姓女子（圖），因和女同事有工作上糾紛，離職後夥同男友等人持槍上門尋仇，毆打對方，台南市警方13日前往屏東逮捕涉案3人，訊後依傷害、恐嚇、妨害自由等罪嫌移。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年2月14日
曾在台南市遊藝場工作的潘姓女子（圖），因和女同事有工作上糾紛，離職後夥同男友等人持槍上門尋仇，毆打對方，台南市警方13日前往屏東逮捕涉案3人，訊後依傷害、恐嚇、妨害自由等罪嫌移。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年2月14日

（中央社記者張榮祥台南14日電）曾在台南市遊藝場工作的潘姓女子，因和女同事有工作上糾紛，離職後夥同男友等人持槍上門尋仇，毆打對方，台南市警方昨天前往屏東逮捕涉案3人送辦。

台南市警局第五分局偵查隊員今天指出，26歲潘女曾在台南市北區成功路一家遊藝場工作，和26歲陳姓女同事有工作上的糾紛，離職後心有不甘，向50歲陳姓男友（竊盜、毒品前科）抱怨。

陳男知情後，手持辣椒槍，帶著女友，再夥同35歲黃姓男子（毒品、槍砲前科）及另名男子等2名友人，今年1月11日下午到遊藝場尋仇，由陳男控制被害人的男友及其他工作人員，毆打、掌摑被害人後，從容離去。

警方調閱監視器，鎖定潘女等人涉案，昨天南下屏東縣東港鎮等處，逮捕潘女、陳男、黃男等3人，另一人在逃。警方訊後依傷害、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳俊碩）1080214

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