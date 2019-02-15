持刀砍傷護理師 婦人獲判無罪須監護3年

（中央社記者江俊亮嘉義市15日電）54歲王姓婦人去年持刀刺傷23歲蔡姓護理師，嘉義地方法院今天下午宣判；法官認定王姓婦人案發時，精神陷入暫時性解離狀態，因此判決無罪，但須施以保安處分監護3年。

嫁到台灣的王姓婦人，去年5月25日晚上前往嘉義榮民醫院附設護理之家探視臥病的丈夫後，持一把長約30公分的水果刀攻擊不認識的蔡姓護理師，造成被害者身中6刀，去年6月由嘉義地檢署依殺人未遂罪起訴。

嘉義地方法院今天下午5時宣判，法官以王姓婦人在警訊及偵查庭上都表示不記得案發時情形，經委託嘉義長庚醫院對被告進行精神鑑定，認定王婦在案發時，精神陷入暫時性解離狀態，致不能辨識行為違法，因此判決無罪。

根據嘉義長庚醫院的精神鑑定報告，王婦自民國103年7、8月起，就開始有憂鬱、焦慮等症狀，案發前因長期照料失能丈夫，加上自己腳傷而產生嚴重焦慮、憂鬱及被害妄想等症狀，終至崩潰，在意識不清下，做出與平時個性相違、喪失理智的嚴重暴力行為。

法官表示，王婦心理狀態尚非健全，且未規律服藥，雖然她的丈夫已於去年過世，且她的腳傷也已痊癒，但仍無法完全排除將來再犯或危害公共安全的可能，為避免被告反覆發作而危害公共安全，應施以監護之保安處分，定期至醫院身心科診斷、規律服藥。（編輯：張芷瑄）1080215