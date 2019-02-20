燒死6親友泯滅人性 翁仁賢更一審仍判死刑

男子翁仁賢（中）燒死父母親友，造成6死4傷，一、二審皆遭判死刑。經高院更一審，20日仍判處翁仁賢死刑，可上訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北20日電）男子翁仁賢除夕夜燒死父母親友，造成6死4傷，一、二審皆遭判死刑。高院更一審認為翁仁賢泯滅人性、罪無可逭，今天仍依殺害直系血親尊親屬罪判處翁仁賢死刑，可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，翁仁賢未婚，自小個性強硬、孤僻、離群，人際關係不佳，與親人感情不睦，因雞毛蒜皮小事即無限擴大，喜怪罪他人，對父母、兄長積怨多年，思量如何以最短的時間、最有效率的方式，達到其殺害全家的目的。

民國105年2月7日除夕夜，翁仁賢在桃園市龍潭區自家，趁父母及親友共16人圍爐時，持汽油衝進屋內縱火，造成父母、2名姪兒、姪兒的妻子及看護共6人死亡，另4人灼傷。

翁仁賢一、二審均被判死刑，案經最高法院發回，高院更一審認為，人之髮膚受之父母，父母恩天高地厚，子女難報答萬一；兄弟一同成長，宛如手足；子姪輩與自己孩子無異，屬關係密切親族；一般無關之第三人，與自己無冤無仇，更不能恣意戕害。

更一審認為，翁仁賢殺害6人，包括父母、子姪、姪媳婦、看護，泯滅天良，視人命如草芥，為洩一己之恨，以極端危險放火方式，牽連無辜他人，危害社會秩序至為嚴重。

更一審指出，依鑑定報告結論，翁仁賢難以司法教化，另參酌家屬證言及翁仁賢的供述，足以認定翁仁賢無法修補與家人的關係，凡事鑽牛角尖，無法開導，要改變殺人的動機，難如登天，被告再教化、再社會化的可能性極低。

更一審合議庭另考量，翁仁賢並非身心障礙者，犯後不知悔改，態度惡劣至極，難以寬宥犯行，翁仁賢也曾說沒有提起上訴，顯然對死刑判決坦然接受，家屬也說翁仁賢造成被害人家庭破碎、日夜悲慟，應處以極刑。

合議庭指出，經全盤考量及綜合評價，認翁仁賢泯滅人性，惡性重大，罪無可逭，顯已非死刑以外的其他矯正刑所得導正教化，如只判處無期徒刑不足以還被害人公道，也不足以慰撫被害人家屬失親之痛。

更一審權衡公平正義理念，並為維護社會秩序及國家治安所必要，認翁仁賢罪無可赦，求其生而不得，有與社會永久隔離的必要，量處死刑，褫奪公權終身，以彰法治，以懲不法。

新聞資料還提到，審判者在死刑尚未廢除前，自應依法審判，不得迴避，而生命無價，恣意殺害他人之暴徒，卻不准公權力剝奪其生命，在邏輯上有失衡平，如犯罪嫌疑人犯下滔天大罪，鐵證如山，求其生而不可得，為維護公平正義，仍有判決死刑的必要。（編輯：李錫璋）1080220