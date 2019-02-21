涉協助詐領國務費 種村碧君稱病聲請停審

前總統夫人吳淑珍的友人種村碧君（前）被控交付發票給吳淑珍核銷前總統陳水扁的國務機要費，一審遭判刑4年，二審21日再開庭，她坐輪椅出庭表示，得了流感，身體越來越差，要聲請停止審理。中央社記者劉世怡攝 108年2月21日

中央社記者劉世怡台北21日電）前總統夫人吳淑珍友人種村碧君，被控交付發票給吳淑珍核銷前總統陳水扁的國務機要費，一審遭判刑4年。種村今坐輪椅出庭表示，得了流感，且心律不整常發作，聲請停止審理。

種村碧君為日本籍，原名「李碧君」、「李淑雅」，是杏林新生製藥公司負責人，於民國93至94年間，提供逾百張發票給吳淑珍。

一審台北地方法院認定，種村碧君不具公務員身分，但她與陳水扁及吳淑珍共同涉犯貪污治罪條例的公務員利用職務機會詐取財物罪，使吳淑珍詐領共新台幣542萬9220元，判她4年有期徒刑，褫奪公權2年。

案經上訴，二審台灣高等法院日前開庭，種村碧君表示，「我是冤枉的，我沒有犯罪，我無罪。」

二審今天再開庭，種村碧君坐輪椅、戴口罩出庭，當庭咳嗽不已，並指這次得了流感，身體越來越差，本來應要隔離，但還是來出庭，因為要聲請本案停止審理。

種村碧君的律師則說，依據台大醫院出具病歷，從民國106年11月至107年10月間，看診20次，主訴為頭暈、胸悶痛、心律不整，疑冠心症，有隨時突然發作可能，無法正常行動，請求停止審理。

承審法官簡志龍庭末諭知候核辦，尚未作出裁定。（編輯：張銘坤）1080221