羅淑蕾控告郭新政盛竹如誹謗 北院開庭調查

台北地方法院22日審理前立委羅淑蕾對李新友人郭新政、資深主播盛竹如提出加重誹謗案，郭新政（左）與盛竹如（右）出庭應訊；盛竹如受訪表示，他在影片「誰殺了李新」所發表的相關評論意見，都是針對可受公評之事為善意評論，羅淑蕾提出刑事誹謗罪自訴並無理由。中央社記者張皓安攝 108年2月22日

（中央社記者蕭博文台北22日電）前立委羅淑蕾不滿前台北市議員李新女友人郭新政製作「誰摔死了李新」影片，自訴郭女與影片中主播盛竹如加重誹謗，台北地方法院今天首度開庭，郭、盛均認為沒有犯罪。

李新於民國106年9月28日墜樓身亡，其女性友人郭新政去年控告羅淑蕾在一起珠寶糾紛案中變造證據，並製作「誰摔死了李新」系列影片，羅淑蕾認為影片內容斷章取義，向法院提起自訴，控告郭女、盛竹如。

盛竹如開庭前表示，郭新政除了提供台詞及文稿外，還提供具體證據資料供他進行合理查證；而當時是立委的羅淑蕾，身為政治人物，以立委身分介入珠寶鑽石事件的一言一行，當然均屬可受公評之事。

盛竹如說，台灣是民主社會，人民有憲法保障的言論自由，自己在影片中發表的台詞及播報內容，均是為了實現公平正義，適當與否，將因多元民主社會對各種價值判斷均予以包容，並藉言論自由市場機制，使公理越辯越明，因此，羅女自訴他加重誹謗，並無理由。

郭新政則表示，「誰摔死了李新」系列影片，所憑事實皆依相關刑、民事案件的證據資料與書狀，並且經過當時案件辯護人及訴訟代理人確認為真實，在不違反個人資料保護法情況下集結成影片。

郭新政說，影片中涉及意見表達評論與提出質疑，攸關立委職權行使是否合法妥當，是對可受公評之事為善意評論，應受憲法言論自由保障。

羅淑蕾開庭前則說，今天最開心的應該是盛竹如，既然盛男敢用誇大言論賣力演出，扭曲事實，那就不要怕被告。（編輯：張銘坤）1080222