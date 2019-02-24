國道2號休旅車衝出護欄 駕駛喪命原因待查

國道2號西向8.3公里蘆竹段，24日上午發生一輛休旅車疑因天雨路滑操作失控衝出邊坡，掉落橋下農田，駕駛無生命跡象，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月24日

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）國道2號西向8.3公里蘆竹段，今天上午發生一輛休旅車疑因車速太快，連人帶車衝撞護欄後，掉落橋下約3、4公尺的農田，駕駛無生命跡象，詳細肇事原因有待警方進一步調查。

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心上午8時6分接獲警廣通報，在國道2號機場系統路段西向8.3公里蘆竹段發生交通事故，一部自小客車衝出邊坡，掉落橋下約3、4公尺的農田中，駕駛疑似摔出車外躺臥田中，公路警察局立即通報巡邏車前往查看，並通知119派遣救護車。

根據員警初步了解，自小客車駕駛是一名39歲李姓男子，在行經西向8.3公里路段，疑似因天雨路滑操作失控衝出邊坡，警消到場後發現，自小客車車頭嚴重變形，駕駛疑似遭彈出車外已無生命跡象。

警方表示，員警透過車號查詢連繫上家屬，家人才知道李男已發生事故。警方表示，後續將進行抽血查驗，才能研判男子是否有酒駕，詳細肇事原因，有待警方進一步釐清。（編輯：翁翠萍）1080‬224