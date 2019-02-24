更多編輯台推薦新聞：
婦女爬上自由女神像抗議 美法官判刑前先攀登
國際

婦女爬上自由女神像抗議 美法官判刑前先攀登

蔡總統化身導遊 帶CNN團隊逛西門町吃美食
政治

蔡總統化身導遊 帶CNN團隊逛西門町吃美食

千元大鈔上植物不是玉山薊 興大：是塔塔加薊
地方

千元大鈔上植物不是玉山薊 興大：是塔塔加薊

0217-0223一週大事
生活

0217-0223一週大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

國道2號休旅車衝出護欄 駕駛喪命原因待查

最新更新：2019/02/24 14:06
國道2號西向8.3公里蘆竹段，24日上午發生一輛休旅車疑因天雨路滑操作失控衝出邊坡，掉落橋下農田，駕駛無生命跡象，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月24日
國道2號西向8.3公里蘆竹段，24日上午發生一輛休旅車疑因天雨路滑操作失控衝出邊坡，掉落橋下農田，駕駛無生命跡象，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月24日

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）國道2號西向8.3公里蘆竹段，今天上午發生一輛休旅車疑因車速太快，連人帶車衝撞護欄後，掉落橋下約3、4公尺的農田，駕駛無生命跡象，詳細肇事原因有待警方進一步調查。

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心上午8時6分接獲警廣通報，在國道2號機場系統路段西向8.3公里蘆竹段發生交通事故，一部自小客車衝出邊坡，掉落橋下約3、4公尺的農田中，駕駛疑似摔出車外躺臥田中，公路警察局立即通報巡邏車前往查看，並通知119派遣救護車。

根據員警初步了解，自小客車駕駛是一名39歲李姓男子，在行經西向8.3公里路段，疑似因天雨路滑操作失控衝出邊坡，警消到場後發現，自小客車車頭嚴重變形，駕駛疑似遭彈出車外已無生命跡象。

警方表示，員警透過車號查詢連繫上家屬，家人才知道李男已發生事故。警方表示，後續將進行抽血查驗，才能研判男子是否有酒駕，詳細肇事原因，有待警方進一步釐清。（編輯：翁翠萍）1080‬224

國道公路警察局表示，一輛自小客車在行經國道2號西向8.3公里蘆竹段，疑因車速太快，連人帶車衝撞護欄後，掉落橋下約3、4公尺的農田，警消到場後發現，車頭嚴重變形，駕駛疑似遭彈出車外已無生命跡象。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年2月24日
國道公路警察局表示，一輛自小客車在行經國道2號西向8.3公里蘆竹段，疑因車速太快，連人帶車衝撞護欄後，掉落橋下約3、4公尺的農田，警消到場後發現，車頭嚴重變形，駕駛疑似遭彈出車外已無生命跡象。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年2月24日
地機族