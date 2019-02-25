男童泳池溺水 救生員與補習班職員都被起訴

（中央社記者蘇木春台中25日電）鄭姓男童前年暑假跟補習班到台中一家游泳池游泳時溺水，在場救生員與補習班主任、導師均未發現，男童被救起時，因溺水過久腦死，檢方今天將涉案7人依業務過失傷害罪嫌起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，30歲王姓男子為台中市后里區游泳池委外經營管理公司的現場主任，負責游泳池現場人員調度、池區管理業務，35歲陳男、59歲蔡男、57歲劉男與67歲張女，為游泳池受雇救生員，39歲張女與40歲陳女為后里區一家補習班主任及導師。

民國106年7月13日下午1時多，張女與陳女共同將參與補習班暑期輔導，包含12歲鄭姓男童等14名學童，以戶外教學名義帶至后里區游泳池游泳，張女與陳女未全程注意孩童戲水安全，且在水池區外18公尺石階處使用手機。

當天陳男、蔡男、劉男與張女共同在游泳池擔任救生員勤務，王男下午2時10分時，調度陳姓救生員自游泳池西側崗位離開，至男廁修理馬桶，使救生員人數自符合契約規定的4人降至3人，且其他救生員均未來回巡邏。

鄭姓男童在同日下午2時30分，自游泳池水深85公分的練習區，以拉高分水隔浮條的方式，到游泳池水深135公分至160公分的深水區，站在水底的長椅上，男童突然滑入水底溺水，期間載浮載沉、時而舉手，直至下午2時34分完全溺水無力掙扎。

直到下午2時38分，有其他學童告知蔡姓救生員有人溺水，蔡男仍未查覺事態嚴重，緩步走到游泳池旁未下水救援，僅呼叫鄭姓男童旁的其他學童將他拉起，但鄭姓男童無法拉起且呈現昏迷，蔡男才跳入水中救起，緊急送往衛生福利部豐原醫院急救。

但男童因溺水停止呼吸過久，到院前無呼吸心跳，急救後雖恢復生命跡象，但意識無恢復、兩側瞳孔放大且無自發性呼吸，符合腦死的重傷害狀態，自106年8月28日轉入長照病房照護。

案件經鄭父委由律師提出告訴，台中地檢署檢察官偵辦後，依據證人證詞、現場監視器影像及醫院診斷證明等證據，今天將游泳池主任、救生員及補習班主任、導師共7人，依業務過失傷害罪嫌起訴。

中華民國刑法規定，從事業務之人，因業務上過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或新台幣1000元以下罰金，致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或2000元以下罰金。（編輯：翁翠萍）1080225