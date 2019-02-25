基隆男子燒炭輕生才被救回 隔天疑舉槍自盡

基隆高姓男子疑因生活不順，24日曾燒炭自殺，幸家屬及時發現救回一命，沒想到他25日疑似在一處開放式公寓地下室舉槍自戕，警方封鎖現場採證以釐清案情。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需要諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）（警方提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年2月25日

（中央社記者沈如峰基隆25日電）基隆高姓男子疑因生活不順，昨天曾燒炭自殺，所幸經家屬及時發現救回一命，沒想到他今天疑似舉槍自盡，警方已採集相關證據，釐清案情。

基隆市警察局第四分局於上午11時獲報，26歲高姓男子在基隆市中山區通仁街一處開放式公寓地下室疑似舉槍自戕，槍擊點位於太陽穴，經急救無效後宣告死亡。

警方表示，高男近日疑似生活不順，昨天才曾在住處企圖燒炭自殺，所幸經家屬及時發現，救回一命；沒想到，高男今天上午離家外出後，母親擔心他還是有可能尋短，報警協尋。

警方後來調閱路口監視器、鎖定高男手機定位追蹤後，發現高男在搭乘計程車外出後，曾於中山區通仁街下車。經員警陪同家屬於附近尋找，終於在當地一棟開放式公寓地下室尋獲高男，但他已倒臥在地，頭部出血，現場遺留使用過的槍枝及彈殼。

警方表示，案發後立即封鎖現場採證，並報請檢察官指揮偵辦，高男尋短原因及槍枝來源正由專案小組持續調查。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需要諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：張銘坤）1080225