西拉雅爭取原住民身分更審 與原民會爭辯

（中央社記者劉世怡台北26日電）平埔族群西拉雅族為推動正名、爭取原住民身分而提起行政訴訟，今開庭，西拉雅的律師說，原民身分不應以戶籍登記為前提，原民會的律師則說，國家願為其正名，但不符法定要件。

此外，行政院民國106年8月在院會通過「原住民身分法修正草案」並送請立法院審議，其中一項修正重點就是增訂平埔原住民為原住民身分別，並將其民族權利另以法律定之；立法院這個會期正審議中。

全案緣於，西拉雅族發起正名運動，但因未符合原住民身分法所稱的「平地原住民」要件，無法取得原住民身分，僅台南市政府認定是「市定原住民族」；時任台南巿長賴清德於民國104年還曾為此北上向台北高等行政法院遞狀、提起行政訴訟。

台北高等行政法院105年5月間宣判，認定依照現行原住民身分法第2條第2款規定及立法沿革，需具備兩要件。除了需要台灣光復前原籍在平地行政區域內，且戶口調查簿登記其本人、直系血親尊親屬是原住民外，也必須申請戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所登記為平地原住民的「登記」要件。

法院認定，此案並不符合原住民身分法第2條第2款「並申請戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所登記為平地原住民有案者」的要件，依法不具有平地原住民身分，因此駁回族人代表、西拉雅原住民事務推動會執行秘書萬淑娟等110人的確定身分訴訟。

全案經上訴，最高行政法院去年5月認定，原住民來自血緣關係，是與生俱來，不是國家權利恩賜，也不是靠登記而取得身分，案件調查不周全，發回台北高等行政法院更審。

台北高等行政法院更一審今天開庭，原民會委任律師陳敬暐主張，原民會依法行政，國家願為他們正名，本件重點不是國家承不承認他們的血統，而是原住民身分法就是為了保護特定對象，才有資格劃分及明定要件，但他們不符要件。

西拉雅委任律師林永頌則說，最高行政法院發回意旨就提到原民身分不應以戶籍登記為前提，且總統蔡英文也政策宣示要承認平埔原住民，因此原民會不承認他們原住民身分已違憲。

法官庭末諭知，下次5月7日再開庭，續行準備程序。（編輯：張銘坤）1080226