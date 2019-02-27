高雄前鎮透天厝火警 屋主女兒喪命

（中央社記者程啟峰高雄27日電）高雄市前鎮區德昌路一棟3樓透天民宅今天中午發生火警，火勢於14分鐘內撲滅，獨自在家的方姓屋主大女兒當場葬身火窟，屋主趕回家時父女已天人永隔，起火原因警消調查中。

這起火警發生在下午1時02分左右，高市消防局據報出動人車趕往搶救，現場已濃煙密佈，火勢於1時16分撲滅；方姓屋主趕回家向消防隊員表示，大女兒獨自在家，火災後卻失聯，消防隊員隨後在火場3樓發現方女陳屍臥房床上。方姓屋主得知噩耗悲痛不已。

高市消防局指出，這起火警火場位於3樓臥室，現場燃燒置物櫃、衣櫃、床墊，燃燒面積約4平方公尺，下午1時23分在3樓火場發現死者時，其身體已燒焦且捲曲，明顯死亡，起火原因調查中。

前鎮警分局表示，死者方姓女子當時一人在家，她之前在家裡照顧祖母，她祖母今年初過世後，方父要女兒休息一陣子，不料竟發生憾事。屋主育有2女1子，死者是大女兒，二女兒已嫁人，小兒子在台北工作，平日方父與大女兒同住。

方父說，大女兒個性安靜內向，較少和外界來往。

鄰居指出，死者原本在電子公司上班，為照顧祖母辭去工作，今年1月方女的祖母去世後，方父要女兒在家休息一陣子再去工作，不料，方父出門工作不在家時，中午家裡突然失火，方父據報趕回家，父女已天人永隔，令人鼻酸。（編輯：翁翠萍）1080227