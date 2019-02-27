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酒駕累犯致死最重判死刑 法務部草案出爐
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司法院：國民參審法草案 不採參審陪審併行

最新更新：2019/02/27 17:01

（中央社記者林長順台北27日電）媒體報導，民間司改會董事長林永頌今天表示，「國民參與刑事審判法」草案修正為參審與陪審併行。司法院下午否認，強調草案不採取兩制併行方案。

聯合報報導，民間司改會董事長林永頌今天出席「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」記者會時指出，司法院「國民參與刑事審判法」草案大轉彎，已送進立院的草案經各方協商達成共識，將由參審制修正為參審與陪審併行，適用哪種制度被告掌握選擇權。

司法院表示，由於參審陪審兩制併行將耗費國家財政甚鉅、影響審、檢、辯等法律專業人士學習運作及國民的參與及理解，司法院所推動中的「國民參與刑事審判法」草案不採取此項方案，目前也無所謂政策大轉彎、改採兩制併行的情形。

司法院指出，針對正在立法院審議中的「國民參與刑事審判法」法案，司法院向來保持開放的態度，積極與社會各界進行對話，廣納各種不同的主張、建言，尋求共識，希望共同推動符合台灣社會需求、兼顧各方期待的國民參與刑事審判制度。

司法院表示，草案本身已經納入陪審制的元素（國民法官之選任）外，對於評議方式，在原有草案的架構下是否參考陪審制元素另行增訂，還在審慎評估中，希望尋求最大共識，儘速完成立法。（編輯：李錫璋）1080227

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