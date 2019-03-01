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嬰屍案 檢警掌握關鍵畫面採驗DNA比對

最新更新：2019/03/01 22:39

（中央社記者黃旭昇、林長順新北市1日電）檢警偵辦女嬰屍案，返回新加坡情侶暫列關係人。檢警專案小組表示，要先透過DNA確認親子關係；另女嬰產前或產後死亡是關鍵，要待下週解剖確認死因才能釐清刑責。

女嬰屍案引起關注，台北地檢署指揮新北市政府警察局新店分局偵辦。檢警專案小組調閱監視器以釐清案情，新北市警局刑事鑑識中心負責DNA鑑驗。

台北地檢署表示，目前女嬰究竟產下就是死胎，還是遭遺棄致死，也就是產前或產後死亡都未確認，這也涉及不同程度刑責，要待下週法醫解剖嬰屍確認死因後，才能進行下一步的偵查作為。

刑事警察局則表示，已把相關初步情資透過管道轉知新加坡警方，目前這對情侶仍是關係人身分，無法確定兩人犯案，只能說高度可疑。若能透過星國警方取得女子檢體與嬰屍進行DNA比對，證實親子關係，在接獲台北地檢署通知後，由國際科正式發函向星國警方請求協助調查。

對於星媒今天報導，涉案男子否認女友懷孕生產，女友也質疑如果真的懷孕，如何能上飛機。專案小組成員今晚接受中央社訪問表示，當事人在新加坡接受媒體訪問否認涉案，是正常並可以理解。檢警也很納悶，為何懷孕女性可以搭機入境台灣，這部分也需要釐清。

檢警掌握目擊證人說法、監視器畫面、影像中金髮男子丟垃圾袋的時間點，懷疑女子是在浴室生產，鑑識人員也採集在浴室排水孔血跡反應、毛髮。現有掌握較關鍵證據，包括畫面都顯示女子是「大肚子」狀況，另外男子走出飯店、手提垃圾袋等，面貌與臉形等影像也很明確。(編輯:孫承武)1080301

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