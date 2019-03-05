左轉車撞行人肇事率高 北市警加強取締

（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北市日前單日發生2起長者夜間過馬路遭左轉車撞死事故，北市警察局交通警察大隊今天統計，去年轉彎車撞行人事故共釀6死，有5起都是被左轉車碰撞，將持續加強取締。

交通警察大隊今天發布新聞稿指出，台北市在今年2月26日晚間分別在中山區及北投區各發生1起行人死亡交通事故，且都是高齡行人在夜間穿越馬路時，遭左轉車輛碰撞。

根據市警局統計資料顯示，北市去年轉彎車碰撞行人交通事故，共造成6人死亡，515人受傷。

其中，有5起都是被左轉彎車碰撞，肇事率為右轉彎車的5倍；此外，6起死亡案例中，有4人都是65歲以上的高齡長者、占66.6%，為各年齡層中比率最高，顯示高齡行人穿越道路與左轉彎車發生碰撞的風險很高。

交通警察大隊指出，汽車轉彎時易因「A柱」遮擋駕駛人視線，尤其左轉彎遮擋視線範圍較右轉彎大，若未確實在轉彎前減速注意，常因此發生碰撞行人意外事故，因此將持續加強取締車輛不禮讓行人執法。

除此之外，交通警察大隊表示，依據道路交通管理處罰條例，車輛行經行人穿越道未暫停讓行人先行通過者，可處新台幣1200至3600元罰鍰；若是「轉彎車」部分，除禁止行人穿越路段外，不論有無劃設行人穿越道，未暫停讓行人先行通過者，除上述罰鍰外，還加重計違規點數1點，也將持續列入執法重點。（編輯：方沛清）1080305