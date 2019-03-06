前嘉義市議員郭明賓賄選 地院判當選無效可上訴

（中央社記者江俊亮嘉義市6日電）辭去議員職務的前嘉義市議員郭明賓，被控去年競選期間現金買票，遭檢方提當選無效之訴，嘉義地方法院今天上午宣判郭明賓當選無效，全案可上訴。

原任嘉義市議會副議長的郭明賓，涉嫌自去年5、6月間透過多名樁腳以每票新台幣1000元行賄，檢察官依違反公職人員選舉罷免法向嘉義地院提當選無效之訴。

郭明賓遭檢方指控賄選後，今年1月29日在個人臉書坦承賄選，表示「非常後悔自己的不智行為」，除了請辭市議員職務外，也表示願意承擔所有法律責任，並表明願意退回選舉補助金。

嘉義地方法院今天上午宣判，審判長洪嘉蘭表示，被告賄選事證明確，且有多名樁腳的警訊、偵訊筆錄、自白書可證，依公職人員選舉罷免法第122條規定：當選無效之訴經判決無效確定者，當選人之當選無效；已就職者，應自判決確定之日起，解除職務。

判決書指出，縱使被告於當選後，已自行辭去嘉義市議員職務，也不因此影響法院判決當選無效之效力；又依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，地方民意代表當選人因賄選情事，經法院判決當選無效確定者，遺缺由落選人依得票數高低順序遞補，不適用重行選舉或缺額補選之規定。

對此，郭明賓的委任律師江振源接受媒體訪問時表示，將於收到判決主文後再與當事人研議是否上訴。

法界人士表示，由於郭明賓當選無效之訴仍可上訴，因此遺缺將待當選無效之訴定讞後，由落選最高票者（無黨籍李奕德）遞補。（編輯：陳俊碩）1080306