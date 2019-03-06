SOGO百貨案 章民強父子判刑定讞

（中央社記者蕭博文台北6日電）纏訟多年的SOGO百貨案，高院更一審依違反證交法，判處太平洋建設創辦人章民強父子，4到6個月不等徒刑，另併科罰金。最高法院日前駁回章家父子上訴，全案定讞。

案件源於太平洋建設因建築業不景氣、銀行利息壓力沉重，章民強父子為紓解太設資金缺口，自民國89年8月起，未經SOGO公司股東會同意，多次由太設開具支票向SOGO公司調取同額現金，前後挪用新台幣26億餘元，涉及背信。

全案由台北地檢署偵辦於92年間起訴，一審台北地方法院認為，太設與SOGO資金往來屬於借款性質，太設在公司帳冊上登載借款為「應付款」或「預收款」，確有登載不實，但章氏父子不知情，也沒有證據證明章氏父子指示會計如此記載，判決所有被告無罪。

二審台灣高等法院認定，章氏父子作為已損害太百公司利益，分別依背信、偽造文書、違反證交法等罪，改判章民強有期徒刑6個月，可易科罰金；章啟明、章啟光各9個月徒刑。

高院更一審105年12月間審結，章民強被依證券交易法的虛偽記載罪，判有期徒刑4個月、併科罰金80萬元，得易科罰金；章民強的兒子章啟光、章啟明，依同罪分別判處6個月、5個月徒刑，分別併科罰金100萬元、90萬元，得易科罰金。得上訴。

此外，太平洋流通前負責人李恆隆及SOGO前董座賴永吉，獲判無罪確定。

章家父子提起上訴，爭執證交法中財務報告重大虛偽不實記載之「重大」要件應如何解釋，但最高法院今天公布的判決理由指出，原判決就此「重大」要件已有說明認定標準，被告再為爭執，並非合法的上訴第三審理由，因此，予以駁回定讞。（編輯：戴光育）1080306