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台中男子酒駕轎車衝入河床 酒測超標被法辦

最新更新：2019/03/10 11:16
台中市曾姓男子10日凌晨酒後，疑似因天雨視線不佳，直接衝撞河堤護欄，轎車摔落翻覆在約3公尺深的麻園頭溪無水區河床上，經實施酒測，酒測值達0.71毫克，警方訊問後將他依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真　108年3月10日
台中市曾姓男子10日凌晨酒後，疑似因天雨視線不佳，直接衝撞河堤護欄，轎車摔落翻覆在約3公尺深的麻園頭溪無水區河床上，經實施酒測，酒測值達0.71毫克，警方訊問後將他依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真　108年3月10日

（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市曾姓男子今天凌晨酒後，疑因大雨視線不良，開車衝撞麻園頭溪河堤護欄墜入河床，所幸曾男無明顯外傷自行脫困，但他酒測超標，警方訊問後將他依公共危險罪嫌送辦。

台中市警察局第一分局今天表示，23歲曾姓男子今天凌晨2時多，開車行經西區精誠31街與大忠路口，疑似因天雨視線不佳，未注意車前狀況，直接衝撞河堤護欄，轎車摔落翻覆在約3公尺深的麻園頭溪無水區河床上。

有民眾經過發現報案，台中市消防局獲報派遣人車到場，曾男已自行脫困，被送往中山醫學大學附設醫院救治，曾姓駕駛送醫後意識清楚，無明顯外傷，經實施酒測，酒測值達0.71毫克，警方訊問後將他依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方表示，案發現場河堤護欄損壞，已拉起封鎖線實施警戒，防止其他人車誤入，並通報台中市政府協助處理後續求償。（編輯：陳俊碩）1080310

台中市曾姓男子10日凌晨酒後，疑因大雨視線不良，開車衝撞麻園頭溪河堤護欄墜入河床，警方拉起封鎖線防止其他人車誤入，並通報台中市政府協助處理後續求償，警方訊問後將曾男依公共危險罪嫌送辦。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真　108年3月10日
台中市曾姓男子10日凌晨酒後，疑因大雨視線不良，開車衝撞麻園頭溪河堤護欄墜入河床，警方拉起封鎖線防止其他人車誤入，並通報台中市政府協助處理後續求償，警方訊問後將曾男依公共危險罪嫌送辦。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真　108年3月10日
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