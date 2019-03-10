國道遊覽車翻車 肇事小轎車疑水漂失控

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）國道3號南下和美路段昨天傍晚發生遊覽車翻覆車禍，警方研判，事故發生時正在下雨，小轎車疑似因「水漂」失控先撞上護欄再擦撞遊覽車，造成遊覽車翻車。

國道福爾摩沙高速公路南下192公里和美路段，昨天傍晚發生遊覽車翻車事故，一輛從苗栗要前往高雄的遊覽車載了32名參加法會的民眾，行經該路段時，有一輛小轎車先擦撞到護欄後又反彈撞到遊覽車，遊覽車閃避不及，重心不穩翻車，造成遊覽車司機以及乘客28人輕傷，5人重傷。

國道警方昨晚找到遊覽車車上的監視器畫面，發現肇事的小轎車先失控撞上護欄，反彈在高速公路轉了好幾圈，又擦撞到遊覽車，國道七隊交通組長許世儒指出，從警方取得的監視器畫面研判，車禍發生時正好在下雨，小轎車疑似出現「水漂」現象，才會失控打滑撞到護欄，再擦撞到遊覽車。

而5名重傷傷患中，1名80歲的曾姓婦人今天凌晨已在家屬安排下「回家」，彰化基督教醫院發言人周志中今天指出，曾姓老婦昨晚被送進醫院時，昏迷指數3，肋骨骨折，腦部重傷出血，且瞳孔對光沒有反應，昨晚雖然緊急幫婦人動手術，但狀況仍然沒有改善。

周志中指出，老婦人的家屬同意院方不施以心肺復甦術或維生醫療，而醫院也讓老婦人「留一口氣」，讓家屬安排出院帶老婦人回家，處理後續事宜。（編輯：李亨山）1080310