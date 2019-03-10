郭國文總部被噴漆 男投案稱不滿藍綠惡鬥

民進黨台南市立委補選候選人郭國文競選總部10日凌晨遭人丟雞蛋、噴紅漆，一名蔡姓男子向警方投案，稱不滿藍綠惡鬥。（郭國文競選總部提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年3月10日

（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市一名蔡姓男子昨天到國民黨立委補選候選人謝龍介的造勢場合丟雞蛋，今天凌晨再到民進黨立委補選候選人郭國文競選總部丟雞蛋、噴紅漆，隨後向警方投案，稱不滿藍綠惡鬥。

謝龍介昨天下午在台南市佳里區舉辦造勢活動時，蔡男到場朝舞台區丟擲雞蛋、並高喊「政客滾蛋」等話。雖然雞蛋沒有丟到人，但仍引起一陣騷動，隨後被警方帶離現場。謝龍介競選總部事後並未追究此事，但警方仍依社會秩序維護法進行裁處。

位於台南市善化區的郭國文競選總部與民進黨台南市議員林志展服務處，凌晨傳出被不明人士丟雞蛋、噴紅漆。林志展服務處鐵門上被紅漆噴寫「藍綠退散，政客滾蛋」等字；郭國文競選總部大門上被噴寫「灰色起義，藍綠退散」等字。

台南市善化警分局指出，蔡嫌在凌晨2時30分左右到善化派出所投案，承認帶著雞蛋及噴漆於凌晨1時許先到林志展服務處表達不滿，2時左右再到郭國文競選總部丟雞蛋、噴漆抗議。

警方指出，蔡嫌向警方供稱，為了呼籲終止政黨惡鬥、團結台灣人民、勞資雙方共和、厭惡經濟停滯不前，才會前往政治人物服務處噴字。要讓藍綠雙方候選人無法當選，讓藍綠無法再執政。

郭國文表示，尊重不同主張的言論，是民進黨長期主張與捍衛的民主價值。他反對使用暴力或毀損的方式來進行所謂宣揚理念的行為，這根本不是言論自由的真諦。

警方指出，林志展與郭國文都不提出毀損告訴，但全案仍依選舉罷免法第104條意圖使候選人當選或不當選，移請台南地檢署續行偵辦。

台南市長黃偉哲上午受訪時表示，選舉是一時的，希望選民可以保持理性，不要讓選舉的激情延續到選後。立委補選過後緊接著又是各政黨的黨內初選作業要展開，希望不要再有擦槍走火的事。（編輯：戴光育）1080310