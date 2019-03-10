刑事局跨境緝毒有斬獲 攔查逾2億元安毒

（中央社記者黃麗芸台北10日電）刑事局攜手韓國和馬來西亞警方分別破獲走私安毒案，攔查國內外安非他命共約50公斤，換算大盤價逾新台幣2億元。為強化打擊跨境犯罪，今年也將增派駐星、澳聯絡官。

刑事局今天舉行「國際合作跨境緝毒，刑事局與韓國、馬來西亞警方聯手查緝偽裝糖果走私安毒」記者會，代理刑事局長黃明昭指出，刑事局日前接獲馬來西亞警方情資，指出近期可能有毒品要走私進口到台灣。

黃明昭說，經刑事局深入追查了解，發現具機場倉儲工作背景的台灣陳姓、張姓及劉姓男子透過國際郵包寄送方式，將安非他命偽裝成堅果或零食包裝夾藏入境，警方透過和中華郵政合作，於3月7、8日共計查獲9.97公斤的安非他命，成功逮捕3人。

他指出，刑事局去年中和韓國警方也共同合作偵破跨境安毒案，查獲吳姓男子3人運送39公斤安非他命到韓國，在韓國販毒時被逮、起訴；但因台灣主嫌仍在逃，刑事局持續追查，陸續於去年12月抓到3嫌、今年3月7日抓到一名主嫌，均為成功國際合作案件。

刑事局國際科第一隊副隊長張瑋倫說明，韓國毒品走私案後續透過韓國警方所查獲的相關資料，循線調查發現台灣的犯嫌是透過空運方式，將毒品夾藏在金屬壓紋滾輪軸內以躲避X光檢驗，成功運到韓國進行販售，但在販毒時被韓警查獲。

張瑋倫指出，由於日、韓的安非他命售價遠高於台灣，販毒集團見有利可圖，便鋌而走險進行跨境運毒和販毒，將持續加強查緝。

據了解，這兩案所攔查的安非他命約為50公斤，換算毒品大盤價已超過2億元。

黃明昭表示，刑事局去年共計查獲27件跨國毒品案，毒品重量達1896公斤，為強化打擊跨境犯罪再增合作能量，除原有日、韓、美等11國駐外警察聯絡官外，今年2月和4月將新增新加坡和澳洲派駐聯絡官。（編輯：李錫璋）1080310