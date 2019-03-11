樂陞金雞母已分割易主 復牌之路遙遠

（中央社記者韓婷婷台北11日電）前股票上櫃公司樂陞科技董事長許金龍因百尺竿頭案涉違反證交法遭收押2年半，今天交保。由於樂陞已下櫃，旗下金雞母也已陸續切割易主，員工也所剩無幾，業界對樂陞復牌之路並不樂觀。

樂陞科技原本為遊戲類股股后，2016年中因日商「百尺竿頭」收購樂陞違約破局案，遭控涉及不實美化公司財務報表及炒作股價案，許金龍從2016年9月遭收押至今。

資本額5000萬元的「百尺竿頭」公司，發動以48億餘元公開收購樂陞公司，成為台灣史上遊戲業最大收購案，樂陞股價應聲上漲，衝到每股115.5元。但最後「百尺竿頭」公司卻違約不交割，未履約付款，成為我國證券交易史上首宗公開收購違約交割案件。

樂陞2000年成立後，許金龍主導的樂陞透過各種管道募資進行購併及轉投資，快速擴大版圖，版圖從廈門到日本，2015年宣布以新台幣53億併購廈門同步網路公司；2016年再以新台幣2.51億元認購日本手遊上市公司AltPlus公司債，成為第一大股東，甚至跨足到食品通路業，買下一之鄉及怡客咖啡。

一間資本額不到20億的公司，在短期間內大手筆進行併購及轉投資，難免引發市場關注與質疑，市場耳語四處流竄，引發市場多空交戰，為許金龍的遊戲王國垮台種下因子，百尺竿頭案的破局引發後續連鎖效應，樂陞最終慘遭下櫃，近2.3萬名股東股票淪為壁紙。

受害股東自行籌組自救會，一度希望復牌重新振作，唯股東會因出席股東人數未過半，3度流會，財報也無法繳交，讓重新掛牌恢復交易遙遙無期。

樂陞因董事長許金龍涉違反證交法於2016年9月底收押禁見後，營運陷入困境，原本希望處分轉投資一之鄉和怡客咖啡未果，後來為支付員工薪水向網銀調頭寸，最後仍撐不下去。2017年底先將「真三國無雙‧斬」的開發團隊以7500萬售予辣椒。樂陞旗下另一個金雞母樂美館也因向網銀的借款還不出來，質押的股票於2018年底易主，經營權改由網銀主導入主。

樂陞在此期間也歷經多名代理董事長、總經理、高階主管，目前員工已所剩無幾，自救會的聲浪也已越來越小，儘管許金龍今天獲得交保，但業界認為樂陞東山再起復牌之路還很遙遠，並不樂觀。（編輯：蘇志宗）1080311