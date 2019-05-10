金門岸海空聯合演練 海豚直升機出動

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天在金門縣復國墩漁港辦理聯合救生救難演練，為強化海空立體搜救默契，動員海豚直升機展現高難度吊掛救援，演練場面逼真。

第九岸巡隊表示，鑑於金門地區作業漁船及自用小船、小三通客貨船在附近海域活動頻繁；此外，夏季來臨時遊客及鄉親時常到海邊遊憩活動，面對潮汐海流及地形多變的岸際地區，容易發生危險。

為防範海難事件發生即時應處立有效整合金門地區所有救援能量，第九岸巡隊針對轄區特性，下午辦理108年上半年「岸、海聯合救生救難演練」。

演練指揮官、第九岸巡隊長吳建冠表示，演練安排裝備展示與解說，並納入岸際及海上實兵操演；為了強化海空立體搜救默契，這次特別加入「吊掛救援演練」課目，共動員空中勤務總隊1架海豚直升機、艦隊分署第九海巡隊100噸巡防艇、軍方兩棲偵察營成功艇2艘、消防局lRB救生艇1艘，岸巡隊多功能巡緝艇2艘，參演人員共47人。

演習狀況設計有「港區遊客落海救生」、「外海船筏失火救生救難」、「落海溺者水下搜救」及「海上直升機吊掛救生」4個課目，在分秒必爭危急狀況下，救難人員利用各項救援裝備，發揮團隊合作精神，迅速完成各項救援任務。演練場面生動逼真。

吳建冠表示，這次演練邀請民眾及學校機關共襄盛舉；期盼藉由模擬突發狀況的實兵演練，強化各單位聯合搜救應變能力，提升整體海上救援效能。1080510

海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊10日在金門縣復國墩漁港舉行「岸、海聯合救生救難演練」，各單位人員全力投入演練，場面生動逼真。（第九岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年5月10日