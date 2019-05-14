性侵案二審開庭 胡睿兒：妻子懷恨在心

（中央社記者劉世怡台北14日電）藝人胡睿兒被控撿屍性侵案，一審遭判刑2年，經上訴，高院二審今天開庭，胡庭訊後說，案件內容不能說，他做錯事情，妻子懷恨在心，他不擺爛，盡力照顧孩子，最近忙接案寫歌。

全案緣於，胡睿兒去年6月間在台北市信義區一家夜店飲酒而結識被害女子，2人離開夜店後，到大樓樓梯間時，女子酒醉癱軟，趴在胡睿兒身上，胡睿兒見女子酒醉無力反抗，對女方乘機性交得逞。

檢方起訴後，一審台北地院審理期間，胡睿兒坦承犯罪，以新台幣40萬元和被害人和解並請求緩刑，但法官審酌被害人未完全原諒胡睿兒等因素，判胡睿兒2年徒刑，不給緩刑。

全案經上訴，由二審台灣高等法院審理，今天首次開庭，因性侵案件，不公開審理，胡睿兒在庭訊後受訪表示，案件內容不能說，他做錯事情，妻子對他懷恨在心，他沒因此擺爛，他反而極盡所能做到最好，讓妻子可以多休息，他會多抱及揹孩子，在星期六、日的家庭日時，就是陪著自己父母或是岳父母等一起出遊。

胡睿兒說，最近生活很平淡都在家裡，早上起來顧孩子，然後有接一些政府標案，不露臉的，主要是寫歌作曲，有和饒舌團體玖壹壹聯絡，如果他們有上來台北，就會約見面；他說，感覺朋友變少了，希望還當他是朋友的人，可以跟他聯絡，

至於，因違約判賠62萬元給前公司，胡睿兒說，當初太年輕，合約沒看清楚，很感謝前公司幫助才有癡情玫瑰花這些歌。（編輯：方沛清）1080514