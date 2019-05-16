占政院案聲請法官迴避 高院駁回

（中央社記者蕭博文台北16日電）太陽花學運「攻占行政院」案，被告律師團主張審判長陳筱珮有敵意又心證偏頗，去年遞狀聲請迴避。高院認為，難以認定合議庭有預斷惡意或偏頗之虞，今天裁定駁回，仍可抗告。

台灣高等法院去年12月25日開庭審理攻占行政院案，被告魏揚開庭前說，前次開庭（12月18日）法官主動傳喚6名警察作證，要釐清什麼待證事實，卻含糊其詞。

律師尤伯祥當時也說，審判長陳筱珮聲稱，這是她的訴訟指揮權，明顯是對被告有敵意，也心證偏頗，因此遞狀向高院聲請合議庭迴避及停審。

台灣高等法院受理後另組合議庭處理聲請迴避案，今天裁定駁回聲請。

高院新聞資料指出，合議庭107年12月18日依職權傳喚前台北市警察局中正一分局長方仰寧等人作證，已由審判長當庭說明待證事項，屬於法院「得」依職權調查的範圍，並無剝奪被告防禦權、辯護人辯護權的惡意。

合議庭也認為，審判長曾表示：「如果辯護人認為今天你們還沒充分準備，我們可以改下一次庭期，辯護人請繼續陳述異議理由」，且辯護人庭期終結前也得完整陳述異議理由，難認合議庭已達偏見、有罪預斷的程度。

合議庭也指出，審判長雖曾說：「現在已經一個小時了，你們認為法院打斷你們，但根本是你們打斷訴訟程序」，但僅屬法庭時間控制的訴訟指揮，任何有理性的人，都不會認為法官控制開庭時間是屬於偏見、高度敵意或有罪預斷。

台北地檢署民國104年2月10日偵結反海峽兩岸服務貿易協議抗爭（太陽花學運）衍生3案，分別是318占領立法院案，起訴時代力量籍立法委員黃國昌及林飛帆、陳為廷等22人；323攻占行政院案，依侵入住宅、毀損、煽惑他人犯罪等罪起訴學生魏揚等132人；411路過台北市政府警察局中正第一分局，起訴學生洪崇晏等4人。

323攻占行政院案部分，台北地方法院一審判魏揚等人無罪，另陳建斌等11人觸犯妨害公務等罪遭判刑；檢方及被告分別上訴，高院受理開庭。（編輯：張銘坤）1080516