更多編輯台推薦新聞：
特派分析／克什米爾危機 看阿拉伯領袖如何背叛穆斯林
國際

特派分析／克什米爾危機 看阿拉伯領袖如何背叛穆斯林

早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留
早報

早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留

媒體查出凶手警方卻不抓人 日本記者清水潔揭共犯結構
文化

媒體查出凶手警方卻不抓人 日本記者清水潔揭共犯結構

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
府幕僚正式提告 控藍委曾銘宗散布私菸案不實訊息加重誹謗
首頁 / 社會

男自助洗衣店偷硬幣 見警心虛逃跑反遭逮

最新更新：2019/05/19 20:31
黃姓男子18日晚間到新北市板橋一家自助洗衣店，以螺絲起子竊取機台內硬幣，因見警心虛拔腿就跑，引起員警懷疑，追逐後被逮捕送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年5月19日
黃姓男子18日晚間到新北市板橋一家自助洗衣店，以螺絲起子竊取機台內硬幣，因見警心虛拔腿就跑，引起員警懷疑，追逐後被逮捕送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年5月19日

（中央社記者王鴻國新北19日電）42歲的黃姓男子昨晚8時許到新北市板橋南雅南路一家自助洗衣店內，以螺絲起子竊取機台內硬幣，但因見警心虛拔腿就跑，反引起員警懷疑，追逐150公尺逮人送辦。

板橋警分局今天表示，板橋派出所員警許皓翔、凃宗富昨晚8時巡邏時，發現一名男子見警拔腿就跑，員警直覺有異，立刻追了上去。

警方表示，警匪追逐150公尺左右，黃男被員警壓制在地，經查核確認黃男是竊盜毒品通緝犯，現場查獲黃男剛剛在一家自助洗衣店內竊取硬幣新台幣960元，以及在身上查扣3包海洛因毒品(0.87公克)及針筒。

經偵訊，黃男供稱因長期失業且缺錢花用，才會到無人看管的自助洗衣店行竊，用螺絲起子將自助洗衣機的機台小螺絲卸下後，再竊取裡面的硬幣。

警方表示，黃男供稱因瞥見員警出現，以為自己行竊的犯行被發現，才會驚慌而跑，其實員警是剛好要前往巡簽詐欺提款熱點，意外碰上這名竊賊自曝犯行。

警方今天將黃男依竊盜、毒品、毀損等罪嫌移送法辦。（編輯：李錫璋）1080519

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報