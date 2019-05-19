男自助洗衣店偷硬幣 見警心虛逃跑反遭逮

黃姓男子18日晚間到新北市板橋一家自助洗衣店，以螺絲起子竊取機台內硬幣，因見警心虛拔腿就跑，引起員警懷疑，追逐後被逮捕送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年5月19日

（中央社記者王鴻國新北19日電）42歲的黃姓男子昨晚8時許到新北市板橋南雅南路一家自助洗衣店內，以螺絲起子竊取機台內硬幣，但因見警心虛拔腿就跑，反引起員警懷疑，追逐150公尺逮人送辦。

板橋警分局今天表示，板橋派出所員警許皓翔、凃宗富昨晚8時巡邏時，發現一名男子見警拔腿就跑，員警直覺有異，立刻追了上去。

警方表示，警匪追逐150公尺左右，黃男被員警壓制在地，經查核確認黃男是竊盜毒品通緝犯，現場查獲黃男剛剛在一家自助洗衣店內竊取硬幣新台幣960元，以及在身上查扣3包海洛因毒品(0.87公克)及針筒。

經偵訊，黃男供稱因長期失業且缺錢花用，才會到無人看管的自助洗衣店行竊，用螺絲起子將自助洗衣機的機台小螺絲卸下後，再竊取裡面的硬幣。

警方表示，黃男供稱因瞥見員警出現，以為自己行竊的犯行被發現，才會驚慌而跑，其實員警是剛好要前往巡簽詐欺提款熱點，意外碰上這名竊賊自曝犯行。

警方今天將黃男依竊盜、毒品、毀損等罪嫌移送法辦。（編輯：李錫璋）1080519