宿醉酒駕撞死路人 男子判刑2年4月定讞

（中央社記者蕭博文台北21日電）楊姓男子宿醉駕車撞死路人，一審被判刑2年4月，他以兒子有分離焦慮症等理由上訴二審請求緩刑，但遭二審駁回。最高法院今天駁回楊男的上訴，全案定讞。

楊姓男子於民國106年8月31日晚間飲用威士忌烈酒，翌日清晨5時許開車出門，行經桃園市八德區崁頂路與長興路口時，車輛失控衝進人行道，撞死劉姓民眾。

警方到場酒測，發現楊姓男子吐氣酒精濃度達每公升0.55毫克。一審桃園地方法院依酒駕致人於死罪，判處楊男2年4月有期徒刑。

楊姓男子上訴二審，表示兒子與前妻分離，而有分離焦慮症，知道他可能因本案入獄後病情復發，希望法院審酌他已與被害人家屬達成和解、非累犯，從輕量刑並宣告緩刑。

二審台灣高等法院判決書指出，酒駕致死事件屢經媒體報導，楊姓男子無視於此，在酒精影響消退前貿然駕車，又貿然超速撞擊被害人，造成被害人死亡而不可回復的嚴重結果，惡性重大。

二審認為，一審判處楊姓男子2年4月徒刑妥適，應予維持，至於楊男家庭狀況，應該是楊男事發前警惕自己謹慎行事，勿釀成大禍累及家人的事由，而非向法院請求輕判的護身符，駁回上訴，維持2年4月徒刑。

楊姓男子不服二審判決提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違法之處，駁回上訴，全案確定。（編輯：方沛清）1080521