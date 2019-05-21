不滿遭誣陷偷機車 印籍移工刺死同鄉被訴

（中央社記者蘇木春台中21日電）印尼籍移工維奇去年12月在參加耶誕聚會時，不滿同鄉艾利誣陷偷機車，憤而持刀將對方殺害後逃逸，警方循線到嘉義縣逮捕，檢方今天依殺人罪嫌將維奇起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，28歲印尼籍移工維奇於民國105年5月18日入境，同年5月24日經通報逃逸，為失聯的外籍移工。

107年12月25日晚間，多名印尼籍移工邀請維奇前往台中市和平區台七甲線旁產業道路下一處工寮，參加耶誕聚會，席間維奇因不滿同鄉艾利誣指偷竊機車，欲找艾利理論。

艾利反而持刀拍打維奇的臉頰，維奇將刀撥落後，突然拾起刀猛刺艾利頭頸部，造成艾利前額、左耳後方及後腦勺等部位受有傷害，維奇見艾利倒地隨即逃逸。

其他同鄉見艾利大量出血，趕緊將他抬至農用搬運車送至台七甲線旁報案，台中市消防局獲報將艾利送至台中市梨山衛生所救治，再轉送至中國醫藥大學附設醫院，但轉送途中因心跳停止，急救後仍傷重不治。

警方108年1月4日循線到嘉義縣布袋鎮，將維奇拘提到案，他坦承因不滿遭誣陷偷機車，才持刀刺傷對方。台中地檢署檢察官依據證人證詞、相驗報告與案件現場照片等證據，今天依殺人罪嫌將維奇起訴。（編輯：方沛清）1080521