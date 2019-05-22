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警取締交通違規 意外破獲非法棄土場

最新更新：2019/05/22 19:06
新竹縣竹東警分局查獲一家非法棄土場，場內堆滿廢木板、磚塊及水泥塊等營建混合廢棄物。警方22日表示，除依法開罰外，將儘速釐清是否埋有害事業廢棄物。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹傳真　108年5月22日
新竹縣竹東警分局查獲一家非法棄土場，場內堆滿廢木板、磚塊及水泥塊等營建混合廢棄物。警方22日表示，除依法開罰外，將儘速釐清是否埋有害事業廢棄物。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹傳真　108年5月22日

（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣竹東警分局昨天查獲一家非法棄土場，場內堆滿廢木板、磚塊及水泥塊等營建混合廢棄物。警方今天受訪表示，將儘速釐清是否埋有害事業廢棄物，以利後續清運。

警方表示，昨天在寶山鄉三峰路取締砂石車交通違規時，發現路旁有一處鐵門異常有砂石車進出，員警突襲發現，有人員正在操作挖土機，並傾倒來源不明廢土，經新竹縣政府認定，傾倒廢土為事實，警方依法水土保持法及山坡地保育利用條例依法逮捕。

警方通知縣府農業處、寶山鄉公所清潔隊及農業課等主管機關派員到場會勘，認定此處私有地為非法棄土場，除依法開罰外，將釐清是否埋有害事業廢棄物，以利後續清運。

警方調查，由於在寶山鄉內設有一處合法棄土場，若持有「清運證明」砂石車，可在限定開放的清運時間內進入傾倒，卻常有不肖業者利用此時段，混入合法清運砂石車陣中，將廢土倒入非法棄土場。

警方指出，從1月至今共取締砂石車交通違規、違法達100多件，包括超載、違反禁行路線、未使用專用車斗等違規項目。

警方表示，業者為牟取暴利、省處理費，將摻雜有廢木板、磚塊及水泥塊的土砂及營建混合廢棄物，載運至寶山鄉非法棄土場任意傾倒，已觸法，全案依違反山坡地保育利用條例及水土保持法移送新竹地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1080522

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