強冠劣油案 原料商運油司機判1年8月定讞

（中央社記者蕭博文台北23日電）強冠公司販賣劣質豬油案，供油業者郭盈志更一審判刑19年4月，最高法院今天撤銷發回高雄高分院更審；運油司機施閔毓更一審判刑1年8月，最高法院今天駁回上訴定讞。

從事地下油行的郭盈志涉收購動物飼料用油、餿水油、皮革油等，在屏東竹田鄉地下油廠煉製劣質油品，並僱請施閔毓擔任運油司機，將劣質油品供給強冠公司製成「全統香豬油」販售。

一名老農發現油廠排出濃臭不明液體檢舉，屏東地檢署民國103年指揮偵辦，掌握郭盈志的油品供應鏈，爆發震驚社會的強冠劣油案。

一審屏東地方法院依詐欺、食品安全衛生管理法判郭盈志12年、施閔毓8年。兩人上訴，二審分別改判刑23年6月、2年6月。但上訴後最高法院認為二審判決就部分犯行細節未查明，106年9月發回台灣高等法院高雄分院更審。

高雄高分院更一審107年8月間宣判，認定郭盈志違反食安法6罪及幫助加重詐欺取財2罪，共判處19年4月，施閔毓判刑1年8月。

案經上訴，最高法院認為，郭盈志明知強冠購買劣質油脂是為了製造食用油品販售，仍販售劣質油脂給強冠，是明知而使非供食用的原料進入食品內，應是觸犯食安法販賣假冒食品原料的規定，更一審只論以幫助犯，並不允當，因此撤銷更一審判決發回更審。

此外，施閔毓上訴但未敘述理由，上訴不合法，最高法院因此駁回上訴而定讞，施必須入監執行1年8月。（編輯：張銘坤）1080523