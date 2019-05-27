男子燒死6至親 家屬盼死刑盡快執行

（中央社記者林長順台北27日電）男子翁仁賢除夕夜燒死父母親友，造成6死4傷，一、二、更一審皆遭判死刑。最高法院今天再度開庭，翁男拒絕到庭，家屬希望法官判死刑並盡快執行。

翁仁賢不滿父親偏心，民國105年2月7日除夕夜，在桃園市龍潭區自家，趁父母及親友共16人圍爐時，持汽油衝進屋內縱火，造成父母、2名姪兒、姪兒的妻子及看護共6人死亡，另4人灼傷。

全案一、二審、更一審均判處死刑，最高法院今天再度開庭，在押的翁男具狀表明拒絕到庭，由律師代為辯護；死者家屬、翁男的大哥、四哥、姪兒等人到庭。

翁男律師表示，原審未盤點翁男的家庭背景、成長過程造成他扭曲的性格，卻要他一個人承擔，並質疑家人是否曾提供翁男協助或矯正。律師說法引發死者家屬不滿，認為律師在檢討被害人。

蒞庭的檢察官表示，翁男故意放火燒死父母等6人「若這不是情節最重大的犯罪，那什麼是最嚴重的犯行」，翁男難以施以教化，有必要永久與世隔絕，建請法官維持死刑。

翁男大哥、四哥均表示，案發後每次開庭都是傷害，請法官判處死刑並且盡快執行。（編輯：方沛清）1080527