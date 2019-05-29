高中生被流浪犬追逐摔車 頭部著地送醫急救

（中央社記者吳哲豪彰化29日電）陳姓高中生騎自行車行經彰化市彰南路時，被2隻流浪犬追逐，陳姓高中生重心不穩摔車，導致頭部蜘蛛膜下出血送醫，家屬找上民代呼籲重視流浪犬問題，縣府說會加強捕捉。

彰化市民代表韓德生今天指出，陳姓高中生日前原本要騎自行車從彰化市中彰運動公園要回家，行經彰化市彰南路3段63巷附近時，突然有2隻流浪犬衝出來追逐，陳姓高中生受到驚嚇，一時重心不穩摔倒，頭部著地，被送往彰化基督教醫院急救。

韓德生指出，不少市民反映，市區經常有流浪犬聚集遊盪，沒想到就傳出有人因流浪犬追逐而受傷，要求彰化縣政府和彰化市公所要儘速解決流浪犬問題。

彰基醫院副院長周志中則說，陳姓高中生雙手手指有擦傷，頸部到肩膀也有擦傷，頭部有外傷合併蜘蛛膜下出血，有頭痛的症狀，需繼續治療與觀察。

彰化縣政府指出，陳姓高中生住院後，縣府農業處長代表縣長前往探視，目前高中生已從加護病房轉到普通病房，縣長也指示一定要捉到傷人的狗；彰化縣動物防疫所會同彰化市公所清潔隊，前往意外發生地點巡查，確認流浪犬是否有人飼養，也會在流浪犬出沒區域加強捕捉工作，以避免類似情事再發生。

縣府表示，由於目前推行流浪犬零撲殺政策，流浪犬數量增加，而彰化縣流浪狗中途之家收容上限為161隻，不過每月捕犬專線通報案件超過百件，彰化縣流浪狗中途之家的總收容量已達201隻，超出規定收容量40隻，面臨超收滿載的壓力，彰化縣將加強推動收容所流浪犬隻的認養工作。（編輯：李亨山）1080529