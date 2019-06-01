下水道工程意外 工人疑遭爆管撞擊1命危1骨折

（中央社記者黃旭昇新北1日電）2名工人今天在新北市鶯歌區汙水下水道施工時，疑似遇到水管爆裂後遭水管撞擊倒臥在地。消防單位據報前往救援，1人命危、1人骨折，2傷患都送醫急救。

新北市府消防局表示，今天中午12時43分據報，鶯歌區建國路「新北市三峽區、鶯歌區汙水下水道第五、七、九、十一標」工程工地有意外，需要救援。

消防局表示，現場共有2名工人在施工時，受困在工作井底下，消防局派遣人車前往搶救。

消防人員到達後下到工作井與其他工人，一起利用工程吊車將傷患吊上來。工作井內共有2名傷患，一名40多歲男子已經沒有呼吸心跳、另一名40多歲男子意識清醒、右腳骨折。

消防局救出人員後，將傷者分別送往三峽恩主公醫院、林口長庚醫院急救。

這項工程為新北市府水利局的汙水下水道工程，由某營造商承攬。施工人員向消防人員表示，下水道施工人員在施工時發生意外，因為管路爆管工人遭撞擊。

消防局依據下去救人的工人表示，一開始有聽到巨大聲音，工人下去察看狀況時，發現兩名工人倒臥，並且有看到橫坑內的水管爆開，懷疑受傷工人是被水管打到。意外發生原因將由警方、市府工安與水利單位調查。（編輯：李錫璋）1080601