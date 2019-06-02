15年前阻毒犯逃逸殉職 陳家欽端節前慰問遺眷

（中央社記者陳朝福高雄2日電）高雄市新興警分局刑警方照仁15年前為阻止毒犯逃逸因公殉職，警政署長陳家欽與高雄市警察局長李永癸於端午節前夕慰問遺眷，了解近況並送上紅包慰問。

高雄市警察局今天表示，方照仁當時是新興分局的刑警，民國93年2月11日為阻止毒犯駕車逃逸，奮不顧身阻止嫌犯，於執勤時造成頭蓋骨破裂，時年才42歲因公殉職，令人很不捨。

回想方照仁殉職是情人節的清晨，方太太面臨人生中最慘痛的生離死別，家裡還有兩個唸國小的兒子，時任刑大大隊長的陳家欽下令快速將嫌犯查緝到案，後來果然順利緝獲。

這起發生在15年前員警英勇殉職的過往，陳家欽沒有忘懷，與李永癸訪視遺眷吳麗華並關心生活情形，也致意慰問。

高雄市警察局保安警察大隊指出，方太太任職於保安警察大隊職工，當年兩個年幼小孩如今已經成年，老大已就業，老二就讀研究所。

陳家欽對於方太太將孩子照顧得很好，也有成就，表示欣慰並鼓勵孩子以爸爸為榮，也請警察局持續關懷遺眷。

陳家欽同時表示，很高興聽到了台北市萬華警分局員警張景義無罪判決定讞的消息、還給當事人一個遲來的正義。

張景義是在5年前於西門町追捕駕車逃逸的竊嫌時，開槍擊中黎姓竊嫌致死，後來員警被依業務過失致死罪嫌起訴，日前無罪判決定讞。

陳家欽說，對於警察依法使用槍械保護自身及民眾的生命安全，應該被社會大眾與法律所支持與保障，他感謝司法正確判決讓警察更有信心貫徹維護治安的任務與使命，也盼司法可以真正成為警察依法執法的最大後盾。（編輯：李亨山）1080602