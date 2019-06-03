東大門夜市惡火毀42攤 韓國瑜如期花蓮造勢

花蓮縣消防局表示，3日凌晨接獲報案，花蓮市東大門夜市天橋下發生火警。消防局立即出動人車前往灌救，火勢於凌晨2時撲滅。（取自花蓮同鄉會臉書）中央社記者盧太城花蓮傳真 108年6月3日

（中央社記者盧太城花蓮縣3日電）6月8日韓國瑜「前進東台灣‧全民花蓮見」造勢場地–花蓮東大門夜市，今天凌晨發生火警，燒毀近42個攤位，引起民眾議論。花蓮縣消防局表示，失火原因還在調查中。

花蓮縣消防局表示，今天凌晨接獲報案，花蓮市東大門夜市天橋下有火警發生。

消防局立即出動8分隊18車、消防人員33人、義消85人前往滅火，火勢於凌晨2時撲滅。初步調查發現，燃燒面積約200坪，無人員受傷，42個攤位燒毀。

由於高雄市長韓國瑜已申請6月8日在夜市旁舉辦「決戰2020贏回台灣」前進東台灣全民花蓮見造勢會，火警傳出後，花蓮鄉親議論紛紛。

在社群網站上有人說「這未免太巧了吧」、「怎麼會這樣」、「是不是有陰謀」。

花蓮縣消防局火調人員在火勢撲滅後立即展開調查，調查人員上午表示，由於大部分屋頂鐵皮坍塌，必須將鐵皮移開後才能調查失火原因和起火點。

東大門夜市榮譽主任委員林文松於火警發生後就在現場協助消防人員救災。他說，早上最新統計有42個攤位全毀，2個攤位半毀。預計在3天內可完成地面的整修，並恢復供水供電，韓國瑜的造勢活動會如期舉行。（編輯：翁翠萍）1080603