被告自殺被彈劾 職務法庭判檢不受懲戒

（中央社記者林長順台北3日電）男子陳建國被控偷遊戲光碟遭起訴後自殺身亡。監察院認為草率起訴彈劾檢察官詹騏瑋、員警粘峻碩。司法院職務法庭審理後，今天判決詹騏瑋不受懲戒。

粘峻碩部分，公務員懲戒委員會去年8月間判決他休職1年。

檢警於民國102年間偵辦一起新北市板橋區全家便利商店失竊遊戲光碟案，原任新北市警察局板橋分局板橋派出所警員粘峻碩將陳建國移送檢方。原任新北地檢署檢察官詹騏瑋將陳男起訴。

全案起訴後一、兩個月，陳建國自覺蒙冤自殺身亡，並在遺書上記載「這是事關我跟陳家的聲譽，我沒有成就、沒有結婚，但不能有一個小偷的名聲」。

監察委員高鳳仙、高涌誠調查後，認為檢警掌握的證據，無法證明是陳建國犯案即草率起訴，去年6月間通過彈劾粘峻碩、詹騏瑋，並分別移送公懲會、職務法庭。

詹騏瑋當時指出，全案綜合審酌被告供述、證人指證歷歷，及比對監視器畫面，且在被告經過之處，起獲失竊光碟等相關證據後，認為已達起訴門檻而提起公訴，程序及實體均無任何違法不當，對於監察院彈劾，感到遺憾。

職務法庭審理後，認為詹騏瑋研判陳男犯罪嫌疑重大，因而提起公訴，無濫行起訴情事，沒有監察院所指「嚴重違反辦案程序或職務規定」或「違反檢察官倫理規範」，無懲戒必要，判決詹騏瑋不受懲戒。（編輯：張銘坤）1080603

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。