通緝犯賄賂警拒捕 檢方依貪污罪嫌起訴

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中市吳姓男子因毒品案被通緝，去年4月遇警方盤查身分時，怕被逮捕入獄拿出現金要賄賂員警並趁隙逃逸，警方循線將吳男逮捕送辦，檢方今天依違反貪污治罪條例罪嫌將他起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，60歲吳姓男子民國106年3月間因毒品案件被檢方通緝，吳男107年4月14日下午5時多，駕駛轎車行經台中市太平區中山路時，見台中市警察局太平分局葉姓警員騎警用機車經過，因心虛轉入停車場。

葉員發現轎車有異，懷疑對方是通緝犯而前往查證身分，吳男雖提供隨身手提包給警方檢查，但佯稱未帶證件，謊報胞弟姓名供警方查驗，但警方查無身分，吳男為免因通緝遭逮捕，向警方說「我拿錢給你，你不要啦。」

警方見吳男長褲口袋鼓起，懷疑是危險物品要求檢查，吳男從口袋內掏出新台幣17萬4600元，並稱「我一些錢給你啦，拜託啦，不要為難我，好不好？」請求警方勿再查證身分，予以放行。

葉員當場嚴正拒絕，並要將吳男帶回偵辦，但遭對方趁隙脫逃，警方今年2月循線將吳男逮捕，經台中市警察局刑事警察大隊偵辦後移送台中地檢署偵辦。

檢方依據證人證詞、密錄器畫面與扣得贓款等證據，今天依違反貪污治罪條例罪嫌將吳男起訴。（編輯：翁翠萍）1080604