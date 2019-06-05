敬酒起衝突刺傷人 北市警速逮犯嫌送辦

台北市中山區一間酒店4日凌晨發生酒客口角衝突事件，胡姓男子持刀攻擊王姓男子，造成王男背部受傷，警方獲報立即到場處理，訊後將胡嫌依殺人未遂罪嫌送辦。（台北市警察局中山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年6月5日

（中央社記者黃麗芸台北5日電）北市中山區某酒店昨晨發生酒客因敬酒起衝突傷人事件，胡姓男子涉持刀攻擊王姓男子，造成王男背部受傷。警方接獲店家報案到場處理、協助送醫，並將胡嫌依殺人未遂罪嫌送辦。

台北市警察局中山分局中山二派出所昨天凌晨5時許獲報，指出轄內錦州街某酒店發生酒客衝突事件，立即派員到場處理，發現未成年的王男、23歲胡嫌及32歲杜男等酒客發生糾紛。

警方指出，王男與友人在店內聚會，席間得知杜男等人在隔壁包廂，便前往對方包廂想敬酒致意、結識。過程中，王男認為對方讓他難堪，進而與對方爆發口角衝突。

雙方衝突時，胡嫌涉持刀攻擊王男，造成王男背部受傷。店家無法控制場面，趕緊報警處理。王男經送馬偕醫院治療後，暫無生命危險。

警方今天表示，事後將胡嫌、杜男帶回派出所偵訊，警訊後將胡嫌依殺人未遂罪嫌送辦。（編輯：戴光育）1080605