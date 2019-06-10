警察專屬律師團成立 警署誓當警察後盾

（中央社記者黃麗芸台北10日電）為讓員警執法無後顧之憂，警政署長陳家欽今天宣布即起成立「警察專屬律師團」和設置「法律諮詢專線電話」，邀集包括律師陳佳瑤、楊國宏和盧國勳等14人擔任諮詢委員。

北市員警張景義開槍導致駕車拒捕竊嫌身亡，5月底獲最高法院無罪確定；他當天受訪表示，獲知結果後心情較輕鬆，家人很高興，未來執勤不會因此有陰影，也感謝各界幫忙和支持。

有鑑於現行因公涉訟輔助規範，時有緩不濟急的窘境，為不忍員警長期受到委屈，陳家欽今天下午和陳佳瑤等14位律師共同簽署「內政部警政署法律諮詢服務協定」，要當第一線員警執法的強力後盾。

陳家欽致詞表示，自己每天都會收到全國警察因公受傷的彙整資料，包括執法臨檢、巡邏盤查或酒駕攔檢遭攻擊等諸多案例，備覺不捨，也會要求各單位以妨礙公務嚴辦。

但有些執法案件反遭被告訴人提告，陳家欽說，執勤員警若遇此狀況，在未來執法時就會怯畏、猶豫，不忍員警陷入掙扎和陰鬱，今天特地成立「警察專屬律師團」，不讓員警孤軍奮戰，全力保障警察執法權益。

陳家欽會後受訪說明，針對員警相關訴訟費用，警政署已著手編列相關預算，在此之前將先由「警察人員因公涉訟基金」代墊，員警不需自掏腰包，藉此行動表達對同仁勇於執法的支持。

陳佳瑤也表示，此為警政署積極展現支持、肯定警察執法的重要里程碑，在第一線共同處理員警法律問題和訴訟費用；此外，透過設置「法律諮詢專線電話」，提供涉案員警及時律師服務，讓警察執法無後顧之憂，律師團也對此給予高度肯定。

楊國宏則提到，第一線員警要維護法律，又要兼顧保護人民生命安全，部分人卻因用槍時機和過程惹議而被告，就像張景義面對長達6年司法纏訟才確認無罪，過程中必定留下心中陰影，所以警政署著手修訂警械使用條例作業的三大方向，其中就囊括保障案件當事人權益。

宋重和認為，警政署透過成立律師團以展現支持員警的決心和魄力，若員警未來遇到訴訟等相關問題，將不孤獨。

警政署「警察專屬律師團」法律諮詢委員共計14人，成員包括林美倫、盧國勳、李富祥、陳佳瑤、羅明通、王東山、吳旭洲、楊國宏、廖學興、郭玉健、宋重和、謝曜焜、王可富和黃泰鋒等人。（編輯：李亨山）1080610