更多編輯台推薦新聞：
反送中遊行震撼後 香港加油成微博禁詞
兩岸

反送中遊行震撼後 香港加油成微博禁詞

前馬刺控衛帕克宣布退休 奇妙旅程畫下句點
運動

前馬刺控衛帕克宣布退休 奇妙旅程畫下句點

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地
產經

專題／印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

溢領購車補助 檢方起訴桃園客運董事長等11人

最新更新：2019/06/11 18:18

（中央社記者邱俊欽桃園11日電）桃園客運公司吳姓董事長等11人，利用汰換購車需求，涉嫌向政府溢領購車補助款逾新台幣1244萬元，檢方今天依刑法行使業務登載不實文書、共犯詐欺取財以及商業會計法提起公訴。

桃園地檢署表示，依據「交通部公路總局公路汽車客運車輛汰舊換新補助作業要點」規定，客運業者購置車輛時，可檢附實際購車金額的合約書影本及購車單據影本送監理機關審查，並由交通部公路總局依該合約金額按比例計算核撥補助款。

檢方表示，桃園客運因應購車需求，於105年11月間舉辦議價會議，由國內多家大客車廠商進行簡報，桃園客運並由吳姓董座參與議價，會中並向得標廠商採購85輛車輛，但吳男因為考慮購車補助款，必須按照客運業者實際購車金額的一定比例計算，因此與廠商共同製作不實金額達3億7600萬元的購車契約，藉以虛增車輛單價。

檢方查出，全案經由廠商與桃園客運內部批示核准後，桃園客運以檢附文件發函給桃園市政府交通局，並代向交通部公路總局新竹區監理所桃園監理站、公路總局等單位，申請車輛汰舊換新補助，桃園客運公司藉此詐得1244多萬元的購車補助款。

桃園檢方調查後，依違反刑法行使業務登載不實文書、共犯詐欺取財，以及商業會計法、將吳姓董事長、得標廠商楊姓總經理等11人提起公訴。（編輯：方沛清）1080611

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報